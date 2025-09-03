NFL: Buccaneers sorprenden con millonaria extensión a Luke Goedeke por 90 millones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tampa Bay Buccaneers sorprendieron a la NFL al anunciar la extensión de contrato por cuatro años y 90 millones de dólares para su tackle derecho Luke Goedeke, un movimiento que refuerza de manera contundente la línea ofensiva del equipo y manda un mensaje claro sobre las prioridades de la franquicia en la era post-Tom Brady.

Impacto inmediato en la línea ofensiva

Goedeke, de 26 años y seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022, llegó a un acuerdo que incluye 50 millones de dólares garantizados, según reportes de la negociación. El contrato asegura la estabilidad en la protección del lado derecho del ataque de Tampa Bay mientras el equipo busca consolidar un bloque que ya contaba con Tristan Wirfs por el lado izquierdo, también asegurado mediante una extensión firmada el año pasado.

Desde su llegada al equipo, Goedeke ha mostrado un crecimiento sostenido: ha participado en 41 partidos en sus tres temporadas con los Buccaneers y ha sido titular en 31 de esos encuentros, además de registrar presencia en los cuatro partidos de playoffs en los que Tampa Bay ha jugado durante su etapa con el club. Esos números y su rendimiento en situaciones clave explican en buena medida la decisión de la gerencia de concretar un acuerdo a largo plazo.

La extensión no solo recompensa el desarrollo individual de Goedeke, sino que tiene implicaciones estratégicas para el juego terrestre y para la protección del mariscal. Mantener a ambos tackles titulares con contratos a largo plazo permite al cuerpo técnico diseñar esquemas más estables y liberar a la unidad de dudas recurrentes en torno a la línea ofensiva, una pieza esencial para cualquier aspiración a competir al más alto nivel en la NFC Sur. Además, el acuerdo coloca a los Buccaneers en una posición favorable para competir por la continuidad de su núcleo ofensivo en las próximas temporadas.

En términos deportivos, la movida de los Buccaneers puede interpretarse como una declaración de intenciones: priorizar la solidez de la línea ofensiva como cimiento para la ofensiva global del equipo. Para Goedeke, el contrato representa una recompensa por su progresión y la seguridad económica que otorga la garantía incluida; para Tampa Bay, la firma refuerza un proyecto que busca, a través de continuidad en piezas clave, regresar a la conversación por los puestos de honor de la división y de la conferencia.