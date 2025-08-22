NFL: Panthers blindan su línea ofensiva: Taylor Moton firma nuevo contrato (+Contrato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Carolina Panthers aseguraron la continuidad de uno de sus jugadores más confiables en la línea ofensiva al anunciar este viernes la extensión de contrato de Taylor Moton, su tackle derecho de larga trayectoria. El acuerdo es por dos temporadas adicionales, lo que garantiza su permanencia en el equipo hasta el año 2027.

Taylor Moton asegura su futuro en Carolina

Según información conocida, el nuevo contrato tiene un valor de $44 millones de dólares, de los cuales $40 millones están garantizados. Con esta extensión, los Panthers logran un objetivo clave: mantener a sus cinco linieros ofensivos titulares con contrato vigente al menos hasta el 2026, lo que refuerza la estabilidad y la proyección del bloque que protege al mariscal de campo.

Moton, elegido en la segunda ronda del draft de 2017, ha sido uno de los jugadores más consistentes en la franquicia. En su carrera ha disputado 129 partidos con 113 titularidades, perdiéndose apenas tres encuentros, todos en la temporada pasada debido a una lesión en el codo que interrumpió su racha de 104 titularidades consecutivas.

Un vínculo emocional con la franquicia

Más allá de lo deportivo, Moton dejó claro durante el campo de entrenamiento que su deseo era seguir defendiendo los colores de Carolina. En declaraciones ofrecidas el pasado 30 de julio, el jugador se mostró conmovido al hablar de lo que significa para él la ciudad y la organización.

“Todo el sudor, la sangre y las lágrimas… he pasado por tanto aquí. Ser un Panther significa mucho para mí. Encontré a mi familia aquí, encontré a mi hijo aquí. He sacrificado tanto en este campo de juego”, expresó con emoción.

El coach Dave Canales tiene previsto referirse al movimiento en su conferencia de prensa de este viernes, aunque dentro del vestuario la noticia ha sido recibida como un impulso de confianza y estabilidad para la ofensiva del equipo.

Con este acuerdo, Carolina no solo retiene a un líder dentro del emparrillado, sino también a un jugador que se ha convertido en emblema de esfuerzo, consistencia y compromiso con la franquicia.