Muy atentos con la reaparecida de este ejemplar que fue gran favorito en su última y no quiso dar un paso en La Rinconada

Continúa el tercer meeting y con esto la realización de la undécima fecha del mismo, este domingo 16 de noviembre con la presentación de la reunión 44 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada, la cual, contará con una programación de 13 competencias que incluye cuatro pruebas selectivas de grado.

Reaparece: La Rinconada Velocidad Nueva Cuadra

La décima carrera especial para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores se muestra hasta el momento con una nómina de once competidores inscritos, para el recorrido de 1.100 metros.

Uno de ellos es Counsellor, que para esta ocasión será montado por el jinete Maykor Ibarra, preparado ahora por Ramón García Mosquera para los colores del Stud ‘Belaia’. Es un producto de Grand Adventure en Beatiful Twins por Slew’s Tizzy, nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo and Racing.

El castaño tresañero regresa al óvalo de Coche luego de 259 días sin estar en competencias públicas. La última presentación fue el pasado 02 de marzo, carrera en la que era uno de los más cotizados, el ejemplar falló al arribar en la octava casilla a trece cuerpos del ganador Gran Victorioso, cabe destacar que en esa ocasión cargo adentro en la recta final.

La yunta jinete-entrenador tienen esta temporada de tres actuaciones para una victoria y una efectividad de 33%

Trabajos de Counsellor en la pista de La Rinconada:

Oct 31 L. Mendoza E/P 13,1 24,4 37,3 (600) 51,3/64,3// veloz y contenido, cómodo con remate de 12,4.

Nov 07 M. Ibarra E/P 13 25 38 (600) 51,2 2p 65/ veloz y muy bien con remate de 13 sin gríngolas y sin bozal blanco. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.