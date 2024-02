Larry Mejías busca repetir el triunfo este domingo con este caballo (+Video)

Uno de los protagonistas de la séptima reunión del primer meeting de la temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada es el jinete profesional Larry Mejías, quien tiene hasta seis montas de los diez compromisos que se van a realizar en domingo 25 de febrero de la actual temporada que apenas va a cumplir su segundo mes de acción en el óvalo de Coche.

Este miércoles se conversó con Mejías sobre las condiciones físicas y actitudes de los ejemplares que va a conducir el domingo y esto fue lo que nos contó. Su primer compromiso es en la primera carrera de la jornada con la yegua Amboise, que va a su primera presentación en la cuadra del entrenador José Luis Balzán, de la cual dijo: “Aún no la conozco, mañana jueves será que vaya a ajustar con ella en el aparato, y ver que tal lo hace”.

Luego en la segunda competencia, montará a Dra Bea, de Fernando Parilli Araujo: “En su carrera de debut, no pudo hacerlo, tuvo un inconveniente en el aparato con su jinete en ese momento, Rafael Solano. Ya la llevamos al aparato y todo salió bien”.

Seguidamente en la tercera carrera, va en el lomo de Luna Llena, de Rafael Alemán Jr. de la cual mencionó: “Estuvo invicta en sus primeras cuatro presentaciones, ahora se va a enfrentar a una yegua como Fast Sensations, presentada de Ramón García, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en esta oportunidad”.

En la última de las no válidas, Larry Mejías se subirá al lomo de Aptitud, de Ramón García Mosquera, del cual habló lo siguiente: “Ya lo conozco a la perfección, he tenido la oportunidad de montarlo en dos ocasiones, en ambas salió victorioso de una manera bastante solvente, y creo en esta oportunidad no será la excepción”.

En las válidas del 5y6 nacional, Mejías montará primero en la tercera válida a My Girl Alejandra del trainer José García. “En la última carrera tuve la oportunidad de ganar con ella, ahora es un lote bastante parejo, trataremos de hacer un buen trabajo con este ejemplar”.

Por último, en la sexta y última de las válidas del 5y6 nacional, el joven profesional del látigo se hará caballero en la yegua Only Rose de Juan Carlos García Mosquera. “También tuve la oportunidad de ganar con ella en su última presentación, es una carrera bastante pareja, sin duda alguna estará haciendo una buena presentación, y trataremos de hacer lo mejor posible como siempre”.