Caballo entrenado por venezolano va por este jugoso premio en Arabia Saudita

Criado en Florida por Tanma Corp., el potro hijo de Valiant Minister en Her Special Way, por Put It Back, fue vendido como yearling a Pro Racing Stable en las subastas de Ocala de 2022 y luego comprado como dosañero en entrenamiento por Champion Equine en las ventas de marzo de 2023, el potro Bentornato, propiedad de Leon King Stable Corp., este sábado enfrentará el mayor reto de su campaña pistera.

Bentornato ha corrido cinco veces en Gulfstream Park, Florida, para cuatro victorias, tres de ellas en carreras selectivas y viene de perder su invicto arribando tercero en el FTBOA Florida Sire In Reality Stakes (Black Type) el pasado 2 de diciembre de 2023. Ahora el mejor potro de Florida, entrenado por el joven y eficiente preparador venezolano, José Francisco D´Angelo, ha sido inscrito en el Saudi Derby (G3) en el Hipódromo King Abdulaziz de Arabia Saudita, para competir por el premio a repartir de $1.500.000 en una de las grandes carreras en el marco de la Saudi Cup este sábado 24 de febrero de 2024.

La victoria anterior del hijo de Valiant Minister, Bentornato fue en el FTBOA Florida Sire Affirmed Stakes (Black Type) del 21 de octubre, donde ganó con la monta de Emisael Jaramillo por 2 y 3/4 cuerpos de ventaja, en tiempo de 1.23.50 para la distancia de 1.400 metros en el Hipódromo de Gulfstream Park en Hallandale Beach, Florida.

Bentornato largará por el puesto de pista N° 10 en un lote de 12 participantes en distancia de 1.600 metros en el Hipódromo King Abdulaziz y enfrentará dos potros ingleses, Ajwadi (Dutch Art) y Almotahed (Bobby´s Kitten), tres japoneses, Forever Young (Real Steel), Satono Phoenix (Henny Hughes) y Set Up (Declaration of War), un argentino Oasis Boy (Asiatic Boy) y cinco norteamericanos, Book´em Dano (Buccchero), Haayeet (Outwork), Mashhur (Creative Cause), Salam Alkhair (Enticed) y Saudi Neom (Connect).