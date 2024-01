Bentornato volverá a la acción en este stakes de Gulfstream Park

La temporada de stakes para los tresañeros en Gulfstream Park tendrá mucho más movimiento a partir del mes de febrero. Uno de los dosañeros que lució durante la pasada campaña fue Bentornato, ganador de dos carreras de una simbólica Triple Corona para potros que se disputó en el óvalo de Hallandale Beach.

Bentornato, hijo de Valiant Minster en Her Special Way, es propiedad del Leon King Stable Corp. y su entrenador es José Francisco D’Angelo. La campaña que posee es de cinco actuaciones con cuatro primeros y su única derrota la sufrió precisamente en ese tercer paso de la Triple de dosañeros, el Florida Sire In Reality Stakes, prueba en la cual figuró en el tercer puesto.

Para este año, Bentornato tiene ya su carrera de regreso definida. El propio José Francisco D’Angelo, declaró para Meridiano que, “Está en excelente forma y correrá el 3 de febrero el Swale Stakes. Dios mediante estaremos allí con el”. El Swale, es una prueba a 1.400 metros en pista de arena con pote por repartir de $125.000.

El Swale, formará parte de la jornada llena de pruebas clásicas que tendrá como atractivo el Holy Bull (G3), una de las pruebas puntuables para el Kentucky Derby, que tradicionalmente se disputa en el hipódromo de Gulfstream Park. Esa misma tarde, se celebrará también el Kitten’s Joy (G3) en grama a distancia de 1.700 metros, el Forward Gal (G3) para las potras tresañeras en 1.400 metros y el Sweetest Chant (G3) en 1.700 metros en grama.

Los últimos trabajos de Bentornato fueron el 6 de enero con 800 metros en 47.4 y el sábado 13 de enero, los mismos 4 Furlones pero en 48.1. Fue el cuaro ejercicio de los 175 que se realizaron ese día.