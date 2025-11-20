La Rinconada: Te revelamos a esta hora a los ejemplares con más fuerzas y la jugada larga para la R45

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 45, está pautada para este domingo 23 de noviembre, con un total de 12 competencias con dos pruebas selectivas en el hipódromo La Rinconada.

Make Sense of it (USA): Esta norteamericana debutará en la segunda válida para el 5y6. Viene con una actuación en Gulfstream Park y comenzará su campaña en el óvalo caraqueño, con la monta de Oliver Medina en yunta con Carlos Luis Uzcátegui, por lo que se encuentra lista y estamos seguro que hará un buen debut.

Otro ejemplar importado es Forever Seeker (USA) que obtuvo un buen segundo lugar en su debut en la arena caraqueña.

En esta ocasión el norteamericano será conducido por Jhonathan Aray y es preparado por Carlos Luis Uzcátegui para la primera válida para el juego de las mayorías. Hay que acotar que estrena el implemento Bozal Blanco (+BB) y por el planteamiento que se presente en la pista, el zaino estadounidense pudiera decidir en los metros finales.

Por último, en la cuarta válida es para yeguas nacionales e importados de cinco y más años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), con una nómina de 11 competidoras. Una de ellas y favorecidas por la distancia de 1.100 metros no es otra que Rompeparadigmas que reaparece tras un corto paro de 35 días y será conducida por el destacado jockey Yonkleiver Díaz.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo My Funny Nonno que participa en la sexta válida para el 5y6, para caballos nacionales e importados seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) pues repite la monta del látigo José Alejandro Rivero.