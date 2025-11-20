El "dato más corrido" que todos buscan: Descubre cuál es la yegua más sonada para la segunda válida

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima quinta reunión de la temporada, se realiza este domingo 23 de noviembre con un total de 12 competencias de la programación entre ellas: 46to Clásico Burlesco (GII) y 71er Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII), ambas para el recorrido de 1.800 metros.

La octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros, pautada para las 3:55 de la tarde, además del premio a repartir de 26 mil dólares.

La participante número 8 es la castaña Orolinda, dice presente para está válida. Es una hija de Gala Award en Blessing For Me, será conducida por José Alejandro Rivero, y entrenada por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M.

En su última actuación que fue el día 02 de este mes fue capaz de llegar cuarta a 5 1/2 cuerpos de la ganadora Encantadora.

El día miércoles 19 de noviembre, Orolinda ajustó 31’’1 para 400 metros, en pelo, contenida, de carrerón publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).