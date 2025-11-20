El datazo: Te decimos cuál es el "robo" que toda Venezuela espera para el 5y6 de la R45

Suscríbete a nuestros canales

Ya todo estará listo para presentar la reunión 45 en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, este domingo 23 de noviembre, la cual cuenta con una cartelera de 12 carreras que incluye dos pruebas selectivas de grado.

Como es de costumbre, los aficionados podrán disfrutar desde las tribunas de un espectáculo lleno de emoción y adrenalina en cada una de las competencias.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La novena de la jornada, tercera válida para el 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadora de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Para esta válida se encuentra inscrita la tresañera Encantadora, montada por Jaime “Pocho” Lugo y preparada por Humberto Correia que en entrevista realizada por este medio digita el miércoles comentó que la yegua está subida de lote y sus condiciones están excelentes.

En su última actuación pública se llevó el triunfo con 3 1/2 cuerpos de ventaja, con crono de 75’’1 para los 1.200 metros. Para ese momento, fue montada por el jinete aprendiz Omar Rivas.

Para esta tercera válida del día domingo, Encantadora saldrá a la arena de Coche con la meta de conseguir una nueva victoria de la temporada y hasta podría dar la sorpresa de la jornada.