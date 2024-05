Jockey venezolano duplica y entra a los diez mejores en este meeting de Estados Unidos

Con solo dos montas en 2021 se puede decir que la campaña como jockey profesional del venezolano Jean Gregor Briceño prácticamente se inicia en febrero de 2022, cuando comenzó a montar en el Hipódromo Fonner Park, donde obtuvo tres segundos lugares, debió esperar hasta el 27 de noviembre de 2022 en Laurel Park para retratarse con Rock Rose (Mucho Macho Man), para ese entonces potra de Stronach Stables entrenada por José Corrales.

Este lunes 27 de mayo el jockey Jean Gregor Briceño logra dos victorias en Pimlico Race Course para llegar a cuatro (4) en el meeting y empatar el noveno puesto en la estadística de jockeys por número de victorias. Jean Gregor que solo logró 3 victorias en 2022, alcanzó 41 lauros en 2023 y ya lleva 19 en lo que va del año 2024, incluyendo el John B. Campbell Stakes en febrero de 2024 con It´s Sizzling Time (Not This Time), ejemplar criado en Florida y presentado por Valrie Smith a esa prueba selectiva en Laurel Park.

Jean Gregor logra su primera foto abriendo el programa el lunes de Memorial Day en un Claiming con la yegua Preparefortakeoff (Algorithms), entrenada por Hassan Elamri, y luego se retrata de nuevo en el recinto de ganadores con Just the Thing (Golden Lad), con entrenamiento y propiedad para Corrales Racing de José Corrales.

Jean Gregor Briceño registra seis (6) compromisos de monta adquiridos en el Hipódromo Laurel Park, para los días sábado 1 y domingo 2 de junio de 2024.