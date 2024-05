Aquí los trece (13) posibles participantes del Belmont Stakes (G1) de 2024

Con un Belmont Stakes Racing Festival que cambia de sede en este año 2024 por causa de los trabajos de reconstrucción y remodelación que se realizan en el tradicional escenario del Belmont Stakes, el Hipódromo de Belmont Park, el codiciado tercer paso de la Triple Corona Norteamericana se correrá el próximo 8 de junio en Saratoga Race Track, en medio de un festival de 24 carreras selectivas de Grado entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio.

El traslado a Saratoga ha originado un cambio en la distancia del evento, que tradicionalmente se corre en 2400 metros a un recorrido de 2000 metros, la misma distancia del Kentucky Derby (G1) y 100 metros mas del Preakness Stakes (G1). No obstante ese recorte en el recorrido al parecer podría derivar en una numerosa nómina de participantes en la gran carrera, donde solo los ejemplares Mystik Dan (Goldencents) y Seize The Grey (Arrogate), ganadores del Kentucky Derby y Preakness S., respectivamente, tendrán opción de doblecoronarse en 2024.

Aquí se detalla en orden alfabético, la nómina de posibles participantes al Belmont Stakes del próximo 8 de junio en Saratoga, New York., el principal de los 24 clásicos a escenificarse en el prestigioso circuito hípico durante el Belmont Stakes Racing Festival de 2024.

Antiquarian (Preservationist) Todd Pletcher.

Batten Down (Tapit) William Mott.

Dornoch (Good Magic) Danny Gargan.

Fierceness (City of Gold) Todd Pletcher.

Honor Marie (Honor Code) D. Whitworth Beckman.

Mindframe (Constitution) Todd Pletcher.

Mystic Dan (Goldencents) Kenneth Mc Peek.

Protective (Medaglia d´Oro) Todd Pletcher.

Seize The Grey (Arrogate) D.Wayne Lukas.

Sierra Leone (Gun Runner) Chad Brown.

The Wine Steward (Vino Rosso) Michael Maker.

Thorpedo Anna (Fast Anna) Kenneth Mc Peek.

Tuscan Gold (Medaglia d´Oro) Chad Brown.

A primera vista se aprecia que los entrenadores con más de un aspirante en el Belmont Stakes de 2024 podrían ser Todd Pletcher, Chad Brown y Kenneth Mc Peek y el padrillo con más de un aspirante podría ser Medaglia d´Oro, no obstante, no se descarta que algunos ejemplares de esta lista puedan desertar, así como que algún ejemplar que no esté pueda asumir el reto a última hora. De cualquier forma, todo parece indicar que tendremos otros dos minutos más emocionantes del deporte, esta vez en Nueva York, no en Louisville.