¿Este caballo fue mejor que My Own Business?

Carlos A. Chacón A. || @Cachacon_20

Hablar de My Own Business, uno de los mejores caballos que ha dado Venezuela en la historia, es sinónimo de historia, victorias y muchas alegrías, pero hoy nos preguntamos… ¿hubo otro purasangre venezolano mejor que MOB? En esta oportunidad recordamos a Remarkable News, hijo de Chayim (USA) en Unreachable por Alhajras (USA), un caballo criollo que hizo historia en Estados Unidos.

Este caballo, nacido en el Haras Luisiana, puede ser considerado uno de los purasangre venezolanos más destacados en los hipódromos norteamericanos; además, fue el primero de Venezuela en participar en la Breeders Cup (G1).

Viaje a Estados Unidos

Remarkable News emprendió camino a suelo norteamericano como yearling, acompañado de sus dos hermanos paternos (un macho y una hembra), por un proyecto de su propietaria; sin embargo, él no pudo debutar por problemas en sus rodillas y retrasó su debut a los 3 años.

En las pistas

El ejemplar, en su etapa pistera (Estados Unidos y Canadá), ganó nueve pruebas y generó casi $1 millón, específicamente $820.902.También resalta el hecho de haber ganado cuatro pruebas de Grado, ¿cuáles?... Connaught Cup Stakes (GIII), en Woodbine; Fourstardave Handicap (GII), en Saratoga; Dixie Stakes (GII), en Pimlico; Firecracker Handicap (GII), en Churchill Downs. Pese a no haber ganado una carrera de G1, si pudo figurar y lo hizo en el Shadwell Turf Mile Stakes de Keeneland, donde arribó en la segunda posición.

La Breeders Cup para cerrar con broche de oro

La última prueba que corrió este ejemplar fue el 27 de noviembre de 2007, la Breeders Cup Mile, donde quedó en el séptimo lugar, pero se convirtió en el primer ejemplar nacido en Venezuela que disputaba, hasta ese momento, esta prueba de G1, una de las más importantes del hipismo estadounidense.

Para esa prueba, donde Remarkable News bajó el telón, fue montado por el destacado jinete Ramón Alfredo Domínguez. Este caballo que, sin duda, dejó un legado muy importante para el hipismo venezolano, puede ser considerado como uno de los ejemplares más destacados de nuestro país en las principales pistas de Estados Unidos.