Ángel Castillo reaparece esta semana con una monta

Las actividades de carreras hípicas de esta semana en los hipódromos de esta semana vuelven a la acción en Estados Unidos, con otra semana de carreras en los principales óvalos norteamericanos, uno de ellos, es el de Park Racing.

Una de las novedades de esta semana en el óvalo del condado de Filadelfia, es la primera monta de Ángel Alciro Castillo en ese hipódromo desde el pasado 2 de enero del presente año en curso, en la cual realizó dos compromisos, uno en la quinta con Divine Queen, con la cual llegó quinto, y la décima competencia, con Frame This, con el cual finalizó noveno.

Castillo viene de montar el pasado sábado en Laurel Park, en un Star Allowance, con el caballo Bee By the See, el cual terminó de octavo en la competencia.

Para este miércoles, el zuliano tiene un compromiso firmado hasta los momentos, en la sexta prueba de la tarde en Park Racing, en un Optional Claiming de $32.000 en grama, donde va a conducir al ejemplar Kingsville, del trainer Ernesto Padilla Preciado. Su última victoria en el mencionado óvalo, fue el pasado 21 de noviembre del 2023, donde ganó con el caballo Batler Up Bud, en un Star Allowance de $32.000, información de equibase.com