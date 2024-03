Dupla venezolana va con este ejemplar en clasificatoria al Kentucky Derby

Cuando se trata de escoger ejemplares o "handicappear" como coloquialmente se estila en el ambiente hípico, en carreras importantes, las cifras de velocidad tienen más peso que nunca. Con el Derby de Kentucky 2024 acercándose rápidamente, también cobra importancia entre las conexiones de los prospectos de 3 años como acumular puntos de clasificación para estar en el partidor en esa gran carrera.

José Francisco D'Angelo, el entrenador venezolano ganador del Sam F. Davis Stakes (G3) con No More Time (Not This Time), disfrutaría cambiar la opinión de los críticos que señalan las supuestas deficiencias del potro criado en Iowa después de su victoria en Tampa Bay Downs el 10 de febrero.

Se espera que el potro tenga la oportunidad de ganarse más respeto en la 44ª edición del sábado del Tampa Bay Derby (G3) de $400,000.

“Creo que va a mejorar. Todavía está mejorando y conoce la pista allí, lo cual es una gran ventaja para él”, declaró José Francisco D´Angelo este lunes.

El Tampa Bay Derby (G3), se correrá en la pista principal de arena de Tampa Bay Downs sobre distancia de 1700 metros. No More Time superó ese desafío de distancia con gran éxito el mes pasado, registrando un tiempo de Sam F. Davis de 1:43.1, registro que estuvo a 4 quintos de segundo del récord de Flameaway en 2018.

No More Time efectuó un excelente briseo el sábado pasado en el Palm Meadows Training Center, al pasar los 800 metros en 47.4, piloteado por el galopador Wilnell Mercado, resultando el más rápido de 27 entrenamientos registrados en esa distancia para el recorrido.

"Fue muy similar a su entrenamiento para el Sam F. Davis y su galopar fue increíble. Es un caballo que de todos modos no necesita demasiado trabajo porque no es demasiado grande. Estaba muy nervioso y jojoto cuando comencé con él, pero ahora está más concentrado y es más maduro. Creo que está perfecto para recorrer distancias más largas”. refiere José Francisco DÄngelo.

Que tenga esa oportunidad en carreras más importantes podría depender en gran medida de cómo se desempeñe este sábado.el potro No More Time. D'Angelo indica que él y los socios del Morplay Racing, Rich Méndez, su hijo Josh y Randy Hartley y Dean DeRenzo, han decidido cambiar el jinete de Paco López a Javier Castellano, porque López está comprometido para montar al invicto Hades (Awesome Slew) del entrenador Joseph Orseno. Hades fue el ganador del Holy Bull (G3) en Gulfstream Park el pasado 3 de febrero.

El ganador del Tampa Bay Derby obtendrá 50 puntos para el Derby de Kentucky, sellando su boleto para el clásico del 4 de mayo. El segundo sumará 25 puntos, y los siguientes tres en el marcador obtienen 15, 10 y 5, respectivamente. El Tampa Bay Derby ha producido dos ganadores de la carrera de las rosas: Super Saver, que terminó tercero antes de su victoria en el Derby de Kentucky de 2010 y Street Sense, el único que ha logrado ganar tanto el Tampa Bay Derby como el Kentucky Derby en 2007.

Con información de horseracingnation.