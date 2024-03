Cuatro jockeys lesionados y 2 ejemplares muertos en este hipódromo de Estados Unidos

"Un extraño accidente", así describieron los funcionarios una grave rodada de ejemplares en el Hipódromo de Fonner Park que dejó tres caballos muertos. Según los funcionarios de la pista, durante la octava y última prueba de la reunión de carreras del domingo por la tarde en Fonner Park, ocurrió una reacción en cadena que provocó que varios caballos cayeran a la arena, junto con sus jinetes.

Cuando el grupo de ocho potrancas y yeguas se acercaba a la curva lejana, el ejemplar número 3 Dial Uncle Joy (Dialed In) chocó con el número 4 Mojito (More Than Ready), lo que provocó una reacción en cadena. La N°3 Dial Uncle Joy conducida por Ricardo Martínez, cayó, seguida por el ejemplar N°5 Spry Charlie (My Pal Charlie) con el jockey John Jude y enseguida el ejemplar N°8 J Ps Harley Glider (Sports Talk) con el jockey Bryan McNeil.

El jockey Ricardo Martínez, fue tratado y dado de alta, pero actualmente se encuentra sometido a procedimientos estándar de seguimiento de una conmoción cerebral. Bryan McNeil tiene programada una cirugía hoy para reparar un húmero fracturado y un hombro separado y John Jude recibió tratamiento por una fractura de dedo y desde entonces ha sido dado de alta.

El hipódromo de Fonner Park inició el actual meeting el 17 de febrero y está pautado que continúe hasta el 4 de mayo de 2024