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Daniel Centeno se acerca más a las 3.500 victorias en Estados Unidos

El experimentado látigo venezolano consiguió un lauro este viernes en Tampa Bay Downs

Por

Saúl García
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 04:14 pm
Daniel Centeno se acerca más a las 3.500 victorias en Estados Unidos
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Este viernes el hipódromo de Tampa Bay Downs cumple una nueva jornada de carreras, como parte del meeting que se realiza entre los meses de noviembre y abril del 2025 y 2026, donde uno de los protagonistas de la jornada es el experimentado jockey venezolano Daniel Centeno, múltiple campeón del meeting.

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En la quinta competencia de la tarde de este viernes, de las nueve que se van a realizar en la programación del óvalo de Oldsmar, se corrió un Starter Optional Claiming de $31.000 para yeguas de cuatro y más años en recorrido de 1:35.54 en recorrido de 1.600 metros en grama.

La victoria de la prueba se la llevó la yegua Stillthinkingofyou, presentada por el entrenador Dereck Ryan y contó con la monta del jockey profesional venezolano Daniel Centeno, con el cual hizo el recorrido y dejó un dividendo de $32.80 a ganador, $11.80 el place y $5.80 el show.

Stillthinkingofyou, es una cuatroañera, la cual consiguió su primera victoria del 2026 luego de cuatro presentaciones que ha realizado y la cuarta en 16 competiciones cumplidas para su propietario Richard Schibell.

Para el jockey venezolano Daniel Centeno es su victoria 23 de la temporada 2026 y la 3.486 de su carrera en Estados Unidos donde ha salido campeón en el pasado en varios meetings en el mismo óvalo de Tampa Bay Downs.

Mientras que en el meeting es su triunfo 30 para alcanzar otro meeting con esa cantidad de triunfos o más, para el seis veces campeón de meeting en Tampa Bay Downs.

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