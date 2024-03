Aquí la selección para el Pick Six con 6 stakes Fair Grounds 23-03-2024

Con la presentación de la primera prueba clasificatoria al Kentucky Derby que asigna 200 puntos para la carrera de las rosas a los ejemplares que arriben en los 5 primeros puestos, distribuidos 100-50-25-25-10 respectivamente, el Hipódromo Fair Grounds programa una megajornada de 12 competencias con ocho (8) stakes en total. La reunión hípica clásica está pautada para dar inicio a las 12:00 m. (Central Time USA), que corresponde a la 1:00 pm. (Hora del Este USA y Hora de Venezuela).

Las pruebas selectivas comienzan desde la segunda carrera, con la disputa del Costa Rising S., luego en la tercera se corre el Crescent City Oaks, para luego cerrar con seis (6) stakes en las 6 últimas competencias. En la séptima el Crescent City Derby de $125.000, en la octava el Tom Benson Memorial S.de $150.000, en la novena prueba el New Orleans Classic S. de $500.000, luego en la décima el Muniz Memorial Classic S. de $300.000, en la undécima se corre el Fair Grounds Oaks y en la duodécima la carrera principal, el Louisiana Derby (G2) del año 2024.

Para este evento de gala se han dado cita al óvalo de New Orleans grandes profesionales de la fusta, como el actual líder de la estadística de jockeys por número de victorias, el boricua Irad Ortiz Jr., el campeón John Velázquez, el destacado dominicano Joel Rosario y el actual líder en producción Flavien Prat, así como el panameño Luis Sáez y el norteamericano Tyler Gaffalione. El Jockey venezolano José Luis Rodríguez Jr. también montará en las dos primeras pruebas de la tarde hípica.

En los eventos también participan los establos más destacados en el país de norte, Todd Pletcher, Chad Brown, Brad Cox, Steven Asmussen y muchas luminarias más del entrenamiento de puros de carrera. Para la gran jornada se ha programado el interesante juego del Pick Six para las seis últimas carreras, correspondientes a seis carreras selectivas, que da inicio a las 3:00 pm. (Central Time USA) que corresponde a las 4:00 pm. (Hora del Este USA y Hora de Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six de Fair Grounds, que a la vez funcionan como selección para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias.

Séptima Carrera. 3. Blue Eyed George. Ya es ganador con John Velázquez. 2. El Dinero. Con Graham siempre decide. 5. Gamer Nate. Viene en ascenso, puede sorprender.

Octava Carrera. 12. Oeuvre Ejercicios y monta la avalan. 9. Spirit and Glory. Irlandesa con figuraciones clásicas. 10. Delahaye. Lo hace muy bien sobre el césped.

Novena Carrera. 2. Gasoline Está cerca de un triunfo selectivo. 7. Super Corinto El chileno ahora va con Irad Ortiz Jr. 9. Best Actor. Tiene dos selectivas ganadas con la monta de Prat.

Décima Carrera. 13. I´m Very Busy. Su anterior en la Pegasus Turf fue extraordinaria. 3. Webslinger. Siempre es rival de cuidado. 1. Adhamo. Solo ha corrido pruebas de Grado 1, excepto en el debut.

Undécima Carrera. 5. Tarifa. Viene en ascenso, será nuestro Best Bet. 7. Our Pretty Woman. Invicta y de gran pedigree. 1. V V´s Dream. Puede reverdecer laureles.

Duodécima Carrera. 7 Honor Marie. Libre de tropiezos decidirá el evento. 12 Track Phantom. Es el ejemplar más clasificado del cotejo. 2. Hall of Fame. Costó $1.400.000 puede reivindicarse.

Best Bet: 11a) 5 Tarifa. Second Bet: 10a) 13 I´m Very Busy. Longshot: 9a) 2 Gasoline.