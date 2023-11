Mundial Sub 17: esto dijo Ricardo Valiño tras el primer triunfo de La Vinotinto ante Nueva Zelanda

La Vinotinto Sub 17 no pudo arrancar mejor en su estreno en el Mundial de la categoría, jugado en Indonesia, con esa victoria (0-3) a su par de Nueva Zelanda. Ahora, ya con los tres puntos en el bolsillo y en el liderato del grupo F, el DT de la selección, Ricardo Valiño, analizó las claves del equipo que hicieron posible el primer triunfo de un combinado criollo en una certamen sub 17.

El técnico argentino le atribuyó un gran peso a la presión alta que desempeñaron sus jugadores y que permitió dos de los tres tantos anotados: "es algo que intentamos desde el primer día que trabajamos con este grupo y que nos ha dado resultados...tenemos la idea de que, cuanto más lejos recuperemos el balón de nuestra portería, más chances tenemos de elaborar transiciones más rápidas. Tenemos jugadores con esas características para hacerle daño al rival".

El estratega también se refirió a la importancia que juega el plano emocional en los jóvenes al momento de afrontar un certamen como este y admitió que es algo que tiene fijado en su preparación: "en estos primeros partidos hay que tener en cuenta lo emocional que le pasa a todos. El debut, los nervios, la ansiedad hace que con el correr de los minutos los equipos se vayan acomodando, algo normal en chicos de esta edad".

Pese a los buenos comentarios del técnico sobre el funcionamiento general, reconoció las falencias que debe mejorar el combinado de cara a los siguientes encuentros: "No entramos bien al partido los primeros 15 minutos, hasta que pudimos hacernos de la pelota, empezar a trabajar las posesiones más largas y terminar en buenas transiciones".

Finalmente, la segunda cita de Venezuela en este evento deportivo será el próximo miércoles (15 de noviembre) contra la oncena de México, que inició el torneo perdiendo (3-1) con la selección de Alemania.