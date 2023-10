MLS: ¿Viene Luis Suárez? Esto dijo el “Tata” Martino tras la salida de Josef Martínez del Inter Miami (+Detalles)

El director técnico del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, confirmó en la rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante Charlotte FC, en el encuentro correspondiente a la última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), que el delantero venezolano, Josef Martínez, no continuaría en el club para la temporada que viene, ya que no entra en los planes de la directiva del combinado rosa.

"Josef no ha viajado porque es difícil que pueda continuar en la institución para la próxima temporada. Lo estuvimos hablando y lo más prudente es lo que se decidió, que es que no viajase a este último partido y hacerlo correr un riesgo innecesario", reconoció. "Josef Martínez no va a continuar con nosotros en la próxima temporada", dijo.

Asimismo, la ya oficial salida del artillero venezolano se produce en medio de informes que vinculan al club con Luis Suárez, quien tuvo sus mejores días junto a Lionel Messi en el Fútbol Club Barcelona.

¿Llegará Luis Suárez la próxima temporada?

El delantero uruguayo es el candidato que se sitúa en el primer lugar del podio para convertirse en el nuevo número “9” titular del Inter Miami tras la salide de Josef Martínez. Suárez llegó a un acuerdo con Gremio para que el club brasileño le rescindiera el contrato antes de tiempo y lo dejará marcharse a finales del mes de diciembre de este año, de esta manera allanando el camino para su fichaje por la MLS.

De esta manera culmina la breve etapa de Josef Martínez como jugador del Inter Miami. El venezolano arribó al conjunto rosa de la MLS a inicios de la temporada 2023. Disputó 40 encuentros con el club, anotando 12 goles y repartiendo tres asistencias, culminando, así como el máximo goleador del equipo en la temporada, siendo parte fundamental del primer título del equipo en la pasada edición de la Leagues Cup 2023.