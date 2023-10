MLS: ¡Sonríe Miami! Lionel Messi asegura su presencia en el último partido de la temporada ante Charlotte (+Declaraciones)

La segunda fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, culminó el pasado martes 17 de octubre con todos los encuentros correspondientes a la cuarta jornada del premundial. Uno de esos partidos fue Perú vs. Argentina, el cual vio salir victoriosa a la selección albiceleste con Lionel Messi como protagonista al ser el autor de los dos goles del partido.

De esta manera, el astro argentino culminaba un nuevo parón de selecciones disputando los 90 minutos del enfrentamiento ante la selección peruana. Era la primera vez que jugaba un partido completo desde la victoria a domicilio del Inter Miami contra Los Angeles FC el 3 de septiembre, luego de que contrajo una lesión en la parte superior de la pierna en la primera fecha de las Eliminatorias ante Ecuador.

Al finalizar el encuentro, Leo ofreció algunas declaraciones para TyC Sports y TVC sobre el encuentro y sus planes para los próximos días. "Me entrenaré, jugaré el partido que nos queda [contra el Charlotte FC] y trataré de llegar de la mejor manera [a la selección] para noviembre [partidos de clasificación]. Después, disfrutaré de las vacaciones en Argentina. Es la primera vez que voy a tener más días libres en diciembre, con las vacaciones, con tranquilidad, con mi gente. En enero, volveré de nuevo para hacer la pretemporada. Empezar de cero y prepararme lo mejor posible, como siempre", mencionó el capitán de la selección argentina.

Disponibilidad de Messi en los dos últimos partidos de la temporada

El Inter Miami aún le quedan por disputar dos encuentros por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El primero de ellos se disputará este miércoles 18 de octubre en el DRV PNK Stadium contra Charlotte. No obstante, Messi está de regreso a casa desde Perú y no estará disponible para el partido en casa contra Charlotte el miércoles por la noche.

Preguntado sobre la probabilidad de que juegue el segundo partido contra el Charlotte a domicilio el sábado, el entrenador del Inter de Miami, Tata Martino, dijo el martes: "Evaluaremos no sólo a Leo, sino a todos los jugadores que están con sus selecciones cuando regresen el jueves, ya que estamos fuera de los playoffs, y no queremos correr riesgos."

A su vez, Lionel Messi confirmó que no pretende jugar para otro club en condición de cedido mientras espera por el comienzo de la próxima temporada de la MLS. El argentino añadió: "Es una pena [no clasificarnos para la repesca]. Estuvimos muy cerca. Me perdí los últimos partidos, tuvimos varias lesiones. El mes de julio fue muy duro para nosotros, jugábamos cada tres días, viajábamos. Pero ganamos un torneo, que es importante para el club y para lo que viene el año que viene."

El Inter Miami jugará contra dos equipos de la Superliga china en partidos amistosos: primero se enfrentará al Qingdao Hainiu F.C. en Qingdao (China) el 5 de noviembre y después al Chengdu Rongcheng en Chengdu (China) el 8 de noviembre.