Estos dos referentes de la Vinotinto serían titulares ante Argentina

En el marco de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la Vinotinto se prepara para un crucial enfrentamiento contra Argentina, un duelo que podría definir su destino en la clasificación.

Con la presión de conseguir un resultado positivo, el director técnico Fernando "Bocha" Batista se enfrenta a un desafío considerable, debiendo ajustar su once titular tras las múltiples bajas y sanciones.

Según reportes del periodista Fernando Petrocelli, a pesar de algunas dudas iniciales por problemas físicos, el portero Rafael Romo se perfila como el arquero titular. Su presencia en la alineación es un voto de confianza para el guardameta, quien ha demostrado solidez en el arco venezolano a lo largo de las eliminatorias.

Tomás Rincón estaría en el XI

Otro nombre que parece inamovible en el esquema de Batista para este partido es el del experimentado mediocampista Tomás Rincón.

El jugador del Santos ya fue titular en el empate 1-1 contra la "Albiceleste" en el compromiso anterior, aportando su experiencia y capacidad de recuperación en un encuentro que promete ser de alta exigencia.

Esta alineación, de confirmarse, muestra el objetivo del cuerpo técnico por apostar por la experiencia de dos referentes como Tomás Rincón y Rafael Romo.

Un partido trascendental

El "Bocha" Batista parece confiar en la base del equipo que ha logrado resultados importantes en el ciclo eliminatorio, buscando la solidez defensiva y la chispa en el ataque para intentar sorprender a la ya clasificada selección de Argentina.

Dicho encuentro es de suma importancia para Venezuela, que se encuentra actualmente en la séptima posición de la tabla con 18 puntos. La Vinotinto necesita sumar para asegurar su puesto en la zona de repechaje, ya que Bolivia (17 puntos) le pisa los talones.

Con solo una jornada por disputarse después de este encuentro, cada punto cuenta para mantener vivo el sueño de la primera clasificación de la selección a una Copa del Mundo.