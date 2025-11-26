César Farías ofrece garantías si vuelve a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

César Farías es de los entrenadores con mejor currículum en la historia del fútbol venezolano. Cuenta con años de experiencia en diferentes ligas sudamericanas y dos procesos mundialistas; el entrenador de 52 años da garantías de juego y resultados si le dan el mando de La Vinotinto.

Farías fue claro sobre dirigir a la Selección de Venezuela, rechazando las excusas y centrándose en: "La fe y la dedicación. La fe no como eslogan, tiene que tener un por que. Hay que Jugar fútbol y hacerlo bien, cuidar las pequeñas tareas, con disciplina táctica, para competir en las eliminatorias".

César ha tenido dos procesos eliminatorias con la Vinotinto en 2010 y 2014. No logró cumplir el objetivo, pero en 2010 alcanzó el mejor registro de puntos en la historia el país en eliminatorias. Con eso en mente y su experiencia en el fútbol colombiano, boliviano y ecuatoriano se siente preparado para volver a Venezuela.

La experiencia de César Farías para volver a la Vinotinto

César Farías se basa en una disciplina táctica y trabajo estratégico para lograr resultados positivos. Ha ganado varios títulos nacionales destacándose por su capacidad de liderazgo y formación de equipos competitivos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y México.

Fue campeón de liga en: Ecuador y Bolivia con Aucas y The Strongest respectivamente. También ganó dos veces la Segunda División de Venezuela con Zulianos. Por otra parte, tuvo resultados importantes, sin ganar un título, pero dejando buenas sensaciones en sus clubes.

César Farías y sus números con la Selección de Venezuela

Farías estuvo dirigiendo a Venezuela durante dos procesos eliminatorias. Desde 16 de diciembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2013, un proceso que le dejó un 43.92% de rendimiento. Disputó 86 juegos con 29 victorias, 25 empates y 32 derrotas con 112 puntos alcanzados.