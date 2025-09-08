La gran sorpresa de EA Sports FC 26: el jugador que supera a los candidatos al Balón de Oro (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque Lamine Yamal y Dembélé se encuentran entre los candidatos más fuertes en la pelea por el Balón de Oro, un jugador ha logrado superar a ambos en la valoración de EA Sports FC 26.

Con una media de 91, Mohamed Salah, se sitúa por encima de Yamal y Dembélé, quienes tienen medias de 89 y 90 respectivamente, tomando por sorpresa a muchos fans y cambiando las expectativas sobre quiénes son los referentes máximos en el mundo del fútbol virtual esta temporada.

El intruso que sorprende en EA Sports FC 26

La compañía EA Sports ha revelado recientemente las medias oficiales de los 26 jugadores mejor valorados para el modo Ultimate Team de su próximo videojuego EA Sports FC 26. La lista tiene como líderes a Salah y Mbappé con 91, seguidos de cerca por Dembélé con 90 puntos. De esta manera, Salah se convierte en el gran "intruso", superando a futbolistas que eran favoritos para la próxima entrega y que se esperaba dominaran el ranking, como Lamine Yamal (89) y Dembélé (90).

Esta valoración de Salah sorprende porque, aunque tuvo una temporada destacada en la Premier League con el Liverpool, su equipo no alcanzó títulos importantes en algunas competiciones claves como la Copa o la Champions League, algo que podría justificar la duda sobre su alta media en el juego. Por otro lado, Mbappé, máximo goleador de LaLiga con el Real Madrid, también refleja una valoración alta a pesar de no haber ganado títulos la pasada campaña.

Comparativa de medias y protagonistas destacados

Del listado oficial de EA Sports se desprende que hay una clara diferencia en la percepción del rendimiento de los jugadores a partir de esta media. Algunos futbolistas con media de 90 o más son Rodri Hernández, Van Dijk, Bellingham y Haaland, mientras que varios otros nombres como Raphinha, Achraf Hakimi, Pedri, Kimmich y Vinicius también están en el selecto grupo de 89.

Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, se encuentra empatado en 89 puntos con otros 12 jugadores destacados, lo que muestra que EA Sports considera que aún hay un grupo selecto de futbolistas al mismo nivel que él, incluso superados por Salah, lo que no deja de ser una sorpresa para la comunidad gamer y el mundo del fútbol virtual.

En definitiva, Salah emerge como el jugador sorpresa con mejor media en EA Sports FC 26, desbancando a candidatos favoritos como Dembélé y Lamine Yamal, y siendo un referente en el listado de los 26 jugadores más valorados para la saga Ultimate Team de EA Sports. Sin duda, esta valoración refleja un reconocimiento al talento y desempeño del delantero egipcio en el competitivo mundo del fútbol virtual.