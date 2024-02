¿También se va? Así reaccionó el PSG con Luis Enrique luego de sus palabras sobre Kylian Mbappé (+Video)

El PSG ya sabe que Kylian Mbappé no renovará su contrato y se marchará seguramente al Real Madrid al final de la temporada. Aunque la noticia era esperada, no deja de ser una decepción para el club parisino, que ha decidido mostrar que nadie está por encima de la entidad.

La decisión de Luis Enrique de sustituir a Mbappé con 0-1 en el marcador ante el Rennes y casi con media hora de partido por delante es un ejemplo de la nueva filosofía del club. El entrenador asturiano quiere dejar claro que nadie es indispensable y que el proyecto del PSG está por encima de cualquier individualidad.

Luis Enrique, conoce la realidad a la que va a enfrentar el club de la capital francesa al comienzo de la venidera campaña, luego de que uno de los mejores jugadores del mundo ya no defiende los colores de la entidad. Por esta razón, el estratega español decidió tomar la decisión al sustituir a Kylian Mbappé del encuentro ante el Stade Rennes de este domingo.

El técnico asturiano tiene por delante la cita ante el Mónaco este mismo viernes y después la visita a Anoeta para jugarse el pase a cuartos de la Champions League. Luis Enrique entiende que es buen momento para dosificar a Mbappé y dar minutos a otros jugadores como Kolo Muani y Gonçalo Ramos, que podrían ser importantes en el futuro del equipo.

Al-Khelaifi, por su parte, está encantado con el trabajo de Luis Enrique. El asturiano ha dejado claro que no tiene miedo de tomar decisiones difíciles y que está dispuesto a construir un PSG ganador sin Mbappé.

Desde dentro del club galo creen que el hecho de que la decisión de Mbappé haya salido a la luz pública no ha ayudado. Según L'Équipe, Luis Enrique no está muy de acuerdo en que todo esto se haya desencadenado tan pronto y considera que es hora de empezar a construir un proyecto nuevo para el PSG sin Kylian. Aunque desde su cúpula aseguran que este no se encuentra a gusto ya que esperaba contar con el galo por un largo tiempo

El PSG camina con paso firme en la Ligue 1 y el entrenador se puede permitir el lujo de prescindir de la estrella. El club parisino ya está buscando alternativas para la próxima temporada y está dispuesto a invertir en jugadores de primer nivel para seguir siendo uno de los mejores equipos de Europa.

La marcha de Mbappé es un duro golpe para el PSG, pero el club está decidido a seguir adelante y construir un nuevo equipo ganador. Luis Enrique es el hombre elegido para liderar este proyecto y tiene la confianza total de Al-Khelaifi.

El futuro del PSG es incierto, pero una cosa está clara: el club no se va a quedar de brazos cruzados ante la marcha de Mbappé. El PSG está dispuesto a hacer todo lo necesario para seguir siendo uno de los grandes del fútbol europeo