¿Se repite la sede? La final del Mundial 2030 ya tendría asegurado su recinto

El camino hacia la Copa del Mundo 2030 comienza a despejar sus incógnitas más críticas. Aunque la cita mundialista será una edición inédita que cruzará continentes para celebrar el centenario del torneo, el nombre del estadio que albergará la gran final parece estar escrito en piedra.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dejó claro durante la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid que la joya de la corona se quedará en suelo español.

Pese a que no hubo un anuncio oficial del recinto, todas las señales, intereses y gestiones diplomáticas apuntan a un solo lugar, el Estadio Santiago Bernabéu.

La relación de Infantino y Florentino

Más allá de la infraestructura, el factor determinante en esta elección ha sido la estrecha relación institucional entre los máximos jerarcas del fútbol.

El entendimiento pleno entre Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) facilita que el renovado templo blanco sea la opción predilecta.

Tras su ambiciosa remodelación, el Bernabéu se convirtió en un centro de eventos multiusos con tecnología de vanguardia (césped retráctil, techo móvil y marcador 360°).

Además, cumple con todos los estándares de aforo y hospitalidad VIP que la FIFA exige para el partido más importante del planeta.

48 años después

De confirmarse la noticia, el Santiago Bernabéu repetiría como sede de una final mundialista casi medio siglo después. La última vez que el mundo puso sus ojos en Chamartín para definir al campeón fue en 1982, en una final que quedó grabada en los libros de oro del fútbol.

La selección italiana se midió contra Alemania Federal, y con goles de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Alessandro Altobelli se llevaron la victoria (3-1).

Regresar al Bernabéu en 2030 no solo sería un homenaje a la historia de España como anfitriona, sino la validación de un proyecto que busca posicionar al estadio como el mejor del siglo XXI.