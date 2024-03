¿Se equivocó Ancelotti? Este fue el sorpresivo planteamiento del Real Madrid ante Leipzig

Todo el Estadio Santiago Bernabéu quedó sorprendido por el planteamiento que realizó Carlo Ancelotti en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2023-2024 contra Leipzig, puesto que, decidió salir con cinco mediocampistas para recibir a los alemanes.

No cabe dudas, que después de jugar la ida, donde la "Casa Blanca" terminó sufriendo mucho y convirtiendo en figura al guardameta ucraniano, Andriy Lunin, quien consiguió mantener su arco en cero igualando el récord de Thibaut Courtois y Keylor Navas con nueve paradas.

Ante esto, el estratega italiano junto a su cuerpo técnico concluyó que la mejor solución para detener las incursiones rápidas del Leipzig era poblar la mitad de la cancha con cinco centrocampistas (Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Fede Valverde), dejando de este modo, a Vinícius Júnior como único delantero.

Modificación que no funcionó, yéndose al descanso con muchas dudas y sin haber pateado a puerta en los 45 minutos iniciales. Por lo que, en el segundo tiempo, Ancelotti sacó a Camavinga para darle ingresó al atacante brasileño, Rodrygo Goes y con su entrada, el Madrid atacó un poco más, pero no sería hasta una contra de Jude Bellingham que llegaría el primero del encuentro, tras una fuerte definición de Vinícius Jr.

Sin embargo, el Leipzig siguió creando mucho peligro y logró que los merengues se metieran atrás para defender la mínima ventaja en el global, cerrando así, la eliminatoria con un marcador global de dos a uno.

Regresó a Fede Valverde al ataque

La idea de Ancelotti era que en ataque Valverde se convirtiera en un extremo y Bellingham en falso nueve; y cuando tocará defender la formación cambiara a un 4-5-1; algo muy parecido a lo que planteó en la campaña pasada contra el Leipzig; sin embargo, en ese entonces, jugaron con Vinícius y Karim Benzema en el ataque con un Valverde goleador; mientras que, ahora no utilizó un delantero centro que pudiera abrir los espacios y aprovechar la velocidad de sus laterales.

Cabe destacar, que en los próximos días el dirigente de 64 años, deberá buscar soluciones y estudiar otros sistemas de juego para mejorar el rendimiento actual del Real Madrid, puesto que, en los últimos cuatro partidos sólo ganó en una ocasión y por la mínima (1-0 contra Sevilla). Situación que intentarán cambiar cuanto antes, para encarar la parte final de la temporada de la mejor forma posible.