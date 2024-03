¿Un toque de atención? Carlo Ancelotti sienta a una de sus máximas figuras

El Real Madrid se enfrentará al R.B Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de la UEFA Champions League 2023-2024, luego de ganar la ida por un gol a cero y donde la principal figura fue el guardameta ucraniano, Andriy Lunin con nueve atajadas (récord del club).

Por ello, el cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti, decidieron sacar una alineación con cinco mediocampistas (Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Fede Valverde) con la finalidad de controlar el 100% del balón y poder defender con mucha más gente los contraataques del conjunto alemán.

Ahora bien, para lanzar esta formación el sacrificado no fue otro, que el extremo brasileño, Rodrygo Goes, quien en los últimos meses no está mostrando un buen nivel de cara al gol y muchos aficionados estaban pidiendo que jugadores como Joselu o Brahim acompañaran a Vinícius Júnior en la dupla de ataque.

Sin embargo, es una sorpresa total que ninguno de los tres sea titular para este encuentro tan importante, regresando a su antiguo esquema (4-3-3) pero con una especie de falso nueve. Cabe destacar, que todo esto parece indicar, que el centrocampista uruguayo, Valverde, volverá al extremo derecho que explotó su nivel goleador en la campaña anterior, acompañado de Viní Jr. y Bellingham en el tridente ofensivo.

En cuanto a la zona defensiva, el estratega italiano vuelve a colocar en el once al capitán español, Nacho Fernández, junto a Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y Ferland Mendy, regresando al pivote a Tchouaméni.

Alineación del Real Madrid

Formación (4-3-3 con falso nueve):

Portero: Andriy Lunin.

Defensas: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández y Ferland Mendy.

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos y Eduardo Camavinga.

Delanteros: Fede Valverde, Jude Bellingham y Vinícius Júnior.