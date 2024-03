Champions League: Estas son las posibles alineaciones del Real Madrid Vs. Leipzig por la vuelta de los octavos

Este martes 5 de marzo regresan las noches mágicas de la UEFA Champions League, con los primeros encuentros de vuelta de la ronda de los octavos de final del torneo. Sin embargo, el próximo miércoles 6 de marzo la competición de clubes más prestigiosa del continente europeo regresa a Chamartín, con el enfrentamiento entre el Real Madrid y el RB Leipzig.

Los hombres de Carlo Ancelotti recibirán al conjunto de las bebidas energéticas en el Estadio Santiago Bernabéu, con el claro objetivo de asegurar su presencia en la ronda de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

La “Casa Blanca” regresa a su competición “preferida” luego de la polémica igualdad ante el Valencia en Mestalla, encuentro en el que Jude Bellingham anotó el gol de la victoria en el último suspiro del segundo tiempo, pero el árbitro principal, Gil Manzano, sentenció el final del encuentro justo antes de que el balón cruzara la línea de gol.

A su vez, el RB Leipzig parece que está recuperando sensaciones después de dos victorias y una derrota en el Allianz Arena en el descuento. Los alemanes están quintos en Bundesliga a un punto de los puestos de Champions League.

Posibles alineaciones para el Real Madrid Vs. Leipzig

El XI del Real Madrid

“Carletto” presenta un once titular de gala, con algunas dudas en el centro del campo debido a méritos de varios de sus jugadores. Camavinga, Tchouameni, Rodrygo y Brahim pelean por un puesto: los franceses vienen en un gran momento, mientras que el brasileño no atraviesa su mejor momento; Brahim, quien fue el autor del gol en Alemania, ha hecho méritos para estar presente en el once titular.

Asimismo, el estratega italiano tiene la defensa muy clara para su encuentro ante los “Toros Rojos”. Nacho, Rüdiger, Carvajal y Mendy, inamovibles en el plantel al ser los mejores en cada una de sus posiciones en el combinado de la capital española.

Portero: Lunin

Defensas: Carvajal, Nacho, Rüdiger, Ferland Mendy

Centrocampistas: Tchouameni, Kroos, Valverde

Delanteros: Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo

El XI del RB Leipzig

Marco Rose afrontará el encuentro del próximo miércoles sin ninguna baja importante en su once titular, por lo que se espera que alinee un equipo muy parecido al que colocó en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Portero: Gulacsi

Defensas: Henrichs, Orban, Klostermann, Raum

Centrocampistas: Haidara, Xavi Simons, Dani Olmo

Delanteros: Openda y Sesko

¿Cuándo y a qué hora es el partido del Real Madrid Vs. RB Leipzig?

Ambas delegaciones medirán fuerzas por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles 6 de marzo. El recinto histórico de la ciudad de Madrid escuchará el silbatazo inicial del colegiado a las 21:00 hora local y 16:00 hora de Venezuela.