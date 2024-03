Gil Manzano ya sabe cuánto tiempo podría estar sin pitar tras su garrafal fallo contra el Real Madrid

El gran protagonista negativo del pasado fin de semana no fue un jugador ni un técnico, fue el juez principal Jesús Gil Manzano, quién se encargó del complicado enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid, partido que terminó con mucha polémica, en gran parte por la indecisión en la última jugada del mismo.

Gil Manzano no señaló el final del partido ni antes, ni después de una jugada prometedora por parte del Real Madrid, sino que lo hizo tan solo un par de segundos antes de que Jude Bellingham metiera el gol que la daba la victoria a los merengues y que al final no subió el marcador por la polémica decisión del árbitro.

Después del partido mucho se ha hablado sobre si fue correcto o no lo que hizo el principal, sin embargo, la mayoría llegó a la conclusión de que debía pitar antes o después y que por tanto se equivocó y eso traerá consecuencias, de hecho, el ex árbitro, Iturralde González considera que la sanción no será grande, pero que estará al rededor de un mes sin impartir justicia, así lo explicó en el programa radial "El Larguero".

Iturralde aclara que el colegiado en cuestión no tenía asignado ningún partido para la siguiente jornada, pero lo normal, es que, tras esa jornada de descanso, le corresponda "descanso" adicional por todo lo ocurrido y tampoco pitaría la jornada 25. Después del parón por fecha FIFA corresponderá la jornada 26 a finales del presente mes y ahí reaparecería, lo que quiere decir que regresaría para la última fecha de marzo y completaría prácticamente un mes sin arbitrar.