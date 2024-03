¡Última hora! Barcelona se despide de este jugador en la actual temporada

El joven talento del FC Barcelona, Pedri, sufrió una lesión en el recto femoral del muslo derecho durante el partido contra el Athletic Club del pasado fin de semana por LaLiga. Esta lesión ha generado gran preocupación entre la afición y el equipo.

Según el periodista José Álvarez de Chiringuito de Jugones, se prevé que Pedri no vuelva a jugar en lo que resta de temporada, "No me aseguran que pedri vaya a volver a jugar esta temporada".

La ausencia del jugador supone un duro golpe para el Barcelona, ya que Pedri ha demostrado ser una pieza fundamental en el equipo con su habilidad y visión de juego, aunque aún no hay comunicado oficial por parte del cuadro azulgrana.

Todos esperan una pronta y completa recuperación para que Pedri pueda regresar con fuerza y continuar demostrando su calidad en el terreno de juego.