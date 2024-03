¡Imágenes que ilusionan! Así se vio a Diakhaby tras la lesión ante Real Madrid (+Video)

Mouctar Diakhaby se llevó muchos reflectores en la reciente fecha de La Liga y no, precisamente, por una situación de la que el mundo del fútbol pueda estar feliz. El jugador sufrió una terrible lesión en el duelo que protagonizaron Real Madrid y Valencia, las postales de los jugadores con las manos en la cabeza mientras lo veían tendido en el suelo habló más que cualquier otra cosa: todo pintaba a muy grave.

Salió en camilla del campo, directo a una ambulancia -que lo llevaría al hospital- y desde ese momento la expectativa se abalanzaría sobre él, más si cabe después de conocer que el parte médido le diagnosticó una luxación en su rodilla derecha, producida por la caída de Aurélien Tchouaméni sobre toda la humanidad de la zona afectada.

Pese a que las sensaciones de los especialistas apuntan a escenarios muy tristes en la carrera de Diakhaby, hay unas imágenes que ilusionan del franco-guineano. Y es que el Valencia compartió en sus plataformas un video donde se le ve al zaguero de visita en las instalaciones del club, eso sí, sostenido por unas muletas, pero con una sonrisa de par en par que emocionó a todos sus compañeros.

¿Cuándo se opera Diakhaby?

En medio de la secuencia difundida por el Valencia, se pudo escuchar uno de los diálogos del futbolista con su compañero, el guardameta Jaume Doménech, quien le preguntó sobre la fecha de la operación a la que debe someterse, a lo que el defensor contó que será esta misma semana, el jueves 7 de marzo.

Cuando ocurren este tipo de situaciones los colores quedan a un lado en el mundo del balompié, sobre todo, si es una posibilidad real que el jugador pueda no retomar su carrera en un largo tiempo o de forma definitiva.

Así lo contaron varios especialistas, como el doctor Juan José López Martínez, médico personal del tenista Carlos Alcaraz, que explicó en una charla con 'Estadio Deportivo' los alcances de una lesión de este estilo: "Por desgracia se trata de una lesión gravísima y, por tanto, corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol. Estas lesiones suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera".

Algo parecido comento el doctor Enrique Gastaldi en 'SER Deportivos Valencia', que describió como: "espeluznante. La luxación se ha llevado por delante ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior", al tiempo que agregó: "Es una lesión rarísima, la más grave que un jugador puede tener en la rodilla. Probablemente se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión".

"Con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas... Y no hablamos de menos de 9 ó 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos", insistió Gastaldi.