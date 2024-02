Aurelien Tchouaméni: El salvavidas de Ancelotti en la defensa del Real Madrid

El Real Madrid ha sufrido a lo largo de la temporada de innumerables bajas por lesiones, y, en estos primeros dos meses del año, una de las principales zonas afectadas ha sido la defensa.

Actualmente, el conjunto merengue tiene a David Alaba, Eder Militao y Antonio Rüdiger en la lista de lesionados; sin contar las bajas de Thibaut Courtois y Jude Bellingham. Recientemente recuperó a Nacho, quien también había estado indispuesto el fin de semana pasado, lo que obligó a Ancelotti a colocar Carvajal y a Tchouameni como pareja de centrales en el decisivo duelo del pasado sábado ante el Girona.

El mediocampista francés ha jugado cuatro partidos seguidos como zaguero central, en los cuales el Real Madrid no ha encajado un solo gol. "Tchouaméni ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Está ocupando la posición de manera espectacular y parece que siempre ha jugado ahí. Es inteligente en la posición y fuerte en los duelos y en los balones aéreos. Le conté que era una emergencia y por emergencia lo hace con gusto. A ver qué me dice cuando no lo sea”, indicó el técnico Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al 0-1 ante el Leipzig en los octavos de final de Champions.

El físico del francés lo ha ayudado de gran manera a contener a los rivales, pero más allá de su estatura y su fuerza, hay algo que también ha sido determinante en el éxito del Madrid con él como defensor: su inteligencia al momento de proyectar balones con el mediocampo y los atacantes.

Una excepcional capacidad de adaptación a todo tipo de escenarios le ha permitido al francés dar más sentido a la salida de balón del conjunto blanco (puentes de conexión) y a convertirse en la solución más fiable para evitar los ataques del rival (muros) gracias a una mezcla perfecta entre físico e inteligencia táctica.

El equipo merengue tiene la mejor defensa de la liga española con 15 goles recibidos en 24 partidos. En Champions no ha sido distinto el equipo suma dos goles recibidos en siete compromisos juegos contando los seis primeros de la fase de grupos y el duelo de ida de octavos de final.

¿Puede Aurelien jugar como defensor en su selección?

Tchouameni se ha convertido en uno de los jugadores imprescindibles de la selección francesa, en la cual ya acumula 29 partidos disputados en poco más de dos años desde su debut, llegando a anotar hasta 3 goles en ese lapso.

Los dirigidos por Didier Deschamps, cuentan con una defensa en la cual aparecen nombres consolidados como Dayot Upamecano, Jules Koundé, Raphael Varane entre otros.

Si chequeamos la lista de mediocampistas, aparte de Tchouameni y Camavinga, solo aparece Adrien Rabiot o Youssouf Fofana como los únicos de renombre en dicha posición.

Tomando en cuenta además, que en Francia, Aurelien cuenta con más libertad al momento de distribuir su juego a lo largo de la cancha, se ve complicado que el jugador del Real Madrid pueda llegar a cumplir tareas defensivas en su selección.