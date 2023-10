Tchouaméni rompe el silencio con Gavi e indica la verdadera razón de su lesión (+Declaraciones)

Culminó otro fin de semana en las cinco mejores ligas del continente europeo, jornada que estuvo repleta de grandes partidos en cada una de las competiciones del viejo continente. Uno de esos encuentros y, debatiblemente, el más importante fue el Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid, quienes protagonizaron el pasado sábado 28 de octubre el primer clásico de la temporada.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti aprovecharon su amplia plantilla para cambiar el rumbo del encuentro en el segundo tiempo, en el que gracias a un doblete de Jude Bellingham se quedaron con los tres puntos y el primer “Clásico” de la campaña. De esta manera, el combinado merengue mantuvo la primera posición en la clasificación con 28 puntos, la misma cantidad que el Girona.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para el Real Madrid el pasado fin de semana, puesto que luego de haber finalizado el encuentro el conjunto de la capital española realizó las pertinentes pruebas médicas a cada uno de sus jugadores en las que determinaron que Aurélien Tchouaméni había sufrido una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo.

Según el parte médico presentando por el Real Madrid, el centrocampista francés se perderá entre las próximas seis y ocho semanas de la temporada, lo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juegos en la recta final de la primera mitad de la campaña. Ancelotti tendrá que realizar varios movimientos para cubrir el gran vacío del quien ha sido uno de los mejores jugadores del combinado capitalino.

¿Cuál fue la razón de la lesión?

De acuerdo con varios videos que circulaban en las redes sociales, se estaba culpando a Gavi como el responsable de la lesión muscular de Tchouaméni, quien en un momento del encuentro choca fuertemente contra el mediocampista francés del Real Madrid.

Sin embargo, Aurélien rompió el silencio y comentó en sus redes sociales que no había sido culpa de Gavi, sino que se había lesionado al final de los primeros 45 minutos. "No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad", mencionó Tchouaméni en su cuenta de la red social “X”.

Asimismo, Tchouaméni aguantó con dolor toda la segunda parte del Clásico y, a la vuelta a Madrid, pasó las pruebas pertinentes que determinaron que sufre una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo.