MLS: Esto dijo Gerardo "Tata" Martino sobre la lesión de Lionel Messi frente al Toronto FC

Lionel Messi encendió las alarmas ayer cuando salió en el primer tiempo del encuentro del Inter Miami frente al Toronto FC en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale, Florida, por una molestia muscular en su pierna izquierda luego de haberse ausentado de las canchas desde el 7 de septiembre.

El último partido del argentino fue con su selección en el inicio de las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol, contra Ecuador. Justamente en ese cotejo, Messi le dio la victoria a su equipo con un tiro libre en el 77' que dejó al arquero rival sin oportunidad de moverse y el balón terminó en el fondo de la arquería.

Durante el primer tiempo, Jordi Alba también tuvo que salir del encuentro por dificultades físicas que le impidieron seguir en el cotejo.

Nada grave

Pese a que Messi no completó el primer tiempo del juego, su entrenador Gerardo "Tata" Martino descartó que su lesión fuera de gravedad y comentó que era a causa de la fatiga. Además, también se refirió a la salida de Alba unos minutos antes por molestias físicas. "En la previa entendimos que estaban aptos para jugar, ellos también. Y por lo que hablé con ambos las molestias refieren a las molestias previas. No se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo; son fatigas y no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día".

A su vez, explicó que le harán estudios al argentino para saber exactamente a que se debe su lesión a pocos días de enfrentar al Houston Dynamo en la final de la US Open Cup.

Ausente por varios partidos

El argentino estuvo en el banquillo en el partido de su selección contra Bolivia en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias y tampoco estuvo frente al Sporting KC y Atlanta United en la liga estadounidense.

La carga física con el Inter Miami ha sido fuerte para Messi, quien ya cuenta con 36 años, por lo que Martino y Lionel Escaloni deben tratar de administrar los minutos del astro en esta etapa de su carrera.