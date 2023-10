Leyenda de la Roma confiesa su amor por el Real Madrid (+Declaraciones)

La leyenda de la Roma y de la selección italiana, Francesco Totti, ofreció una entrevista al Diario Marca en la que confesó su debilidad por el Real Madrid y la emoción que sentía al ver jugar al conjunto español, "Siempre me ha gustado, desde pequeño. Cuando era un niño en Roma veía todos sus partidos. El Madrid de ese entonces era el club que me inspiraba, con todos sus grandes jugadores. Verles jugar era una emoción muy grande para mí."

Asimismo, mencionó la admiración que tenía por algunos futbolistas merengues, "Había muchos, empezando por Hugo Sánchez hasta la generación de Hierro, Roberto Carlos, Salgado. Sin olvidarme de Ronaldo 'El Fenómeno', que lo admiraba tanto como a Baggio, Del Piero, Zidane, Raúl, Morientes."

Cabe destacar, que dio a conocer la conversación que tuvo con Florentino Pérez sobre su no fichaje por el equipo madridista en el año 2005, "me lo he encontrado un par de veces y me dijo que el único lunar de su carrera es no haberme podido tener en el Real Madrid, que ha sido su único punto débil.

El histórico ex futbolista, también revelo su opinión sobre el mediocampista croata, Luka Modrić y de la importancia de Carlo Ancelotti en el fútbol de la Serie A y de la Liga española; sobre el 10 del Real Madrid dijo, "Para mí aún es uno de los cinco mejores jugadores del mundo, incluso ahora con 38 años, al menos en el centro del campo. Tiene una visión de juego que pocos tienen en el mundo y decide siempre un segundo o dos antes que el resto. Mientras que, sobre el entrenador italiano destacó, "Carlo y yo tenemos una gran relación. Es una persona verdadera. Estamos hablando de uno de los mejores del mundo, que ha ganado en Italia, en Alemania, en Francia y en España."

Por otro lado, Totti habló sobre la diferencia entre el fútbol de antes con el actual, "La diferencia entre este fútbol y el mío es que antes había más pasión, más amor por el equipo, más voluntad por estar en un mismo club y darle respeto. Ahora, los chicos se van donde más se les pueda pagar."