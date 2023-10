Luka Modrić vuelve a hablar sobre su situación en el Real Madrid

El veterano jugador del Real Madrid, Luka Modrić, dio unas declaraciones en la concentración de la selección croata las cuales dejan en evidencia su malestar por no estar jugando con regularidad en el conjunto blanco, "Bueno, ciertamente es una situación nueva para mí no jugar tanto como antes y tanto como me gustaría".

Carlo Ancelotti ha tenido que explicar en varias ocasiones las razones por la que Modrić ya no está muy presente en los onces de los partidos este inicio de temporada; sin embargo, el entrenador italiano ha dejado claro que a pesar de no estar jugando tanto como desearía, debido en gran parte, al repunte de jugadores jóvenes como Jude Bellingham, Fede Valverde o Eduardo Camavinga; el croata sigue siendo fundamental para el buen ambiente que se ha creado dentro del vestuario merengue, " Nadie es como él dentro del vestuario… él es el líder. Su importancia es máxima".

No obstante, el histórico centrocampista de 38 años, no está contento con su situación actual y aprovecha sus convocatorias con la selección para recordar su molestia, "Sabes, siempre quiero jugar, no quiero tener descansos, no quiero tener vacaciones, ¡solo quiero jugar! Me encanta”.

Por otro lado, Luka Modrić tendrá la oportunidad de demostrar que puede seguir compitiendo en el máximo nivel cuando enfrente a Turquía y Gales en las eliminatorias para la Eurocopa 2024, la cual tendrá lugar en Alemania.