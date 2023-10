Ibrahimovic critica a los futbolistas que se marcharon a la liga de Arabia Saudita (+Declaraciones)

La temporada pasada fue bastante emotiva en la ciudad de Milan, ya que una de sus grandes figuras como Zlatan Ibrahimovic decidió ponerle punto final a su increíble carrera futbolística. Sin embargo, si hay algo que ha mantenido en sus primeros meses como exjugador son sus declaraciones polémicas.

En esta ocasión, el sueco fue entrevistado en el programa Piers Morgan Uncensored para hablar sobre diversos temas, pero lo que más llamó la atención fueron sus comentarios sobre los futbolistas que tomaron la decisión de dejar las ligas europeas para irse a Arabia Saudita.

Como muchos ya saben, Cristiano Ronaldo fue el encargado de ese boom en tierras árabes, ya que una temporada después comenzaron a llegar futbolistas de talla mundial como Benzema, Kanté, Mané, Neymar Jr., Riyad Mahrez, Fabinho, entre otros.

"Tienes que ser recordado por tu talento, no por el dinero que has ganado. Porque si te recuerdan por lo contrario, por lo que nos entrenamos todos los días, por lo que nos reconocen, es por nuestro talento y eso es por lo que quieres que te recuerden", comentó.

Asimismo, Ibra reconoció que recibió ofertas de otros países, pero prefirió terminar su carrera en un gran escenario: "Tuve una oferta de China. También tuve una oferta de Arabia Saudí, pero la situación es, ¿qué quieres? ¿Qué objetivos tienes? Ya dije antes de empezar que algunos jugadores necesitan terminar su carrera en un gran escenario, porque ese es el punto culminante de tu carrera".

En cuanto a los futbolistas que llegaron esta temporada a la liga saudí, el exdelantero del AC Milan dijo que no se puede finalizar una carrera en una liga inferior: "Creo que ciertos jugadores que alcanzan un determinado nivel tienen que parar en una cierta etapa, y esa es la gran etapa. No puedes ir a una etapa inferior y terminar tu carrera de otra manera. Pero algunos jugadores han necesitado las condiciones para ganar mucho dinero porque no han ganado lo suficiente".