Carlo Ancelotti es reconocido con un título de la Universidad de Parma

Carlo Ancelotti aprovechó el parón de ligas por la fecha FIFA para recibir un premio bastante especial en su carrera. Y es que en la mañana de este miércoles, la Universidad de Parma le otorgó el galardón Doctor Honoris Causa, más concretamente bajo el título de Máster honorífico en Ciencias y Técnicas de las Actividades Motoras Preventivas y Adaptadas, propuesto por el departamento de Medicina y Cirugía.

En medio del evento, el entrenador italiano habló con bastante emoción y casi entre lágrimas delante de decenas de estudiantes y personas fundamentales para su carrera profesional.

"Recibo este título y alguien podrá decir que hice pocos exámenes. Pero en realidad hice muchos, y los sigo haciendo cada tres días. Son exámenes en los que me juzgan, así que tengo que ir preparado. Ahora podré decirle a los jugadores que deben llamarme doctor", señaló Ancelotti entre risas.

Asimismo, el director técnico del Real Madrid explicó al detalle lo que ha significado el deporte en su vida: "Ha sido una escuela. Aprendí a competir, a mejorar mis límites. Y las derrotas son parte del deporte, como de la vida. El fútbol me enseñó mucho: la relación y el respeto de los demás, de las reglas, de las autoridades, los tiempos, los límites, el saber escuchar".

Horas más tarde, Ancelotti expresó su gratitud en sus redes sociales: "Hoy, la Universidad de Parma me ha concedido el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias y Técnicas de las Actividades Motoras Preventivas y Adaptadas, y no podría sentirme más honrado y emocionado. Gracias de corazón a todos los que lo hicieron posible, a mi familia y a quienes me acompañaron y siguen acompañándome en mi carrera".

Cabe resaltar que Carletto y la ciudad de Parma guardan una inmensa relación, ya que allí inició sus carreras tanto de jugador profesional (1976) como de entrenador (1996).