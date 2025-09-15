¡La calidad no se pierde! El golazo olímpico de Ángel Di María ante Boca Juniors

Suscríbete a nuestros canales

Por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga Argentina, Rosario Central recibió en el Estadio Gigante de Arroyito en Santa Fe a Boca Juniors en un intenso partido que finalizaría en empate a un gol.

La escuadra canalla lograría el empate a los veinticuatro minutos de la primera parte luego de que Rodrigo Battaglia abriese el marcador cuadro minutos antes en favor de los xeneizes en el Estadio Gigante de Arroyito.

Quien firmaría esa igualdad sería Ángel Di María después de cobrar un tiro de esquina que iría directamente al fondo de la red, marcando así una joya de gol que le permitió a la oncena santafecina sacar un punto en casa.

'El Fideo' ha tenido una buena adaptación al fútbol argentino, al cual regresó en este verano tras su amplia trayectoria en Europa. En ocho partidos jugados, acumula cuatro anotaciones en el torneo local.