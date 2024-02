Kylian Mbappé y su impacto negativo en el Real Madrid (+Declaraciones)

Muchos aficionados del Real Madrid están muy ilusionados y expectantes por el equipo de ensueño que podrían tener con la llegada del delantero francés, Kylian Mbappé, en la próxima temporada.

Sin embargo, cada día que pasa salen nuevos ex futbolistas a dar declaraciones sobre las consecuencias de contratar al capitán de la Selección de Francia para la "Casa Blanca", asegurando que podría ser un gran problema en el vestuario.

Uno de ellos, es la leyenda del Chelsea y Barcelona, Emmanuel Petit, quien en una entrevista para el Diario AS advirtió de los riegos de fichar a Mbappé, "Si se va al Madrid”, dice, “eso podría ser un problema. No sólo en términos de salario en el vestuario, sino también en términos de liderazgo. Bellingham ha estado increíble, igual que Vinicius, y si se va al Madrid, tendrá que jugar como delantero, igual que hizo recientemente en el PSG. Pero todos sabemos que esta no es su mejor posición. Hay muchas preguntas y ninguna respuesta”.

Asimismo, explicó que no tiene claro si llegará o se irá a otro club y que cada año es el mismo tema, "Mbappé dijo hace dos semanas que dará su respuesta poco antes del final de la temporada. Así que no tengo ni idea de si se va a quedar en París, hay tantas especulaciones, tantos rumores, acuerdos, cosas así. Así que cuando se habla de Mbappé siempre se abre la puerta y nunca se sabe lo que va a pasar. Quizá se vaya al Madrid, quizá se quede en París, quizá se vaya a otro sitio”.

¿Molestó por la situación Mbappé?

Cabe destacar que, confesó estar cansado de la "novela Mbappé" y que espera que este sea la temporada en que finalice el culebrón, "cada seis meses, siempre está la misma historia sobre la mesa. ¿Se va? ¿Se va a quedar? ¿Está contento? ¿Desayunó bien esta mañana? ¿Ha hecho caca bien? En Francia también estamos hartos. Puedo entender que los jugadores también estén molestos por esta situación, porque toda la atención se centra en Mbappé todo el tiempo. No estamos hablando del PSG, siempre estamos hablando de Mbappé. Así que podría ser un problema para algunos jugadores gestionar esta situación. Y por eso he dicho que estoy cansado de hablar de ello cada tres semanas”.