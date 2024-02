Ex estrella del Real Madrid: "Engordaba 4 o 5 kilos cada temporada" (+Declaraciones)

Sin dudas, uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid fue el del ex extremo belga, Eden Hazard, el cual acumuló tan sólo siete goles y doce asistencias en 76 partidos disputados durante las tres temporadas que estuvo en la institución merengue.

Hazard en su etapa como profesional se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la Premier League con el Chelsea y la Selección de Bélgica, por ello, la directiva merengue decidió contratarlo para reemplazar la salida de Cristiano Ronaldo, sin embargo, todo se quedó en un ilusión para todos los madridistas.

Ahora bien, sobre su etapa en el equipo blanco, el ex futbolista de 33 años habló en el podcast de John Obi Mikel y dejó varias confesiones que no gustarán nada a la hinchada del Madrid, "¿Si llegaba fuera de forma? Es verdad. Cada verano engordaba 4 o 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre”.

Asimismo, explicó que necesitaba varios encuentros para volver a su nivel después de las vacaciones, "Pero si nos fijamos en toda mi carrera, el primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volvía de las vacaciones con cinco kilos, lo sabía”.

Por otro lado, aceptó que durante el periodo de Zinedine Zidane como entrenador, debió haber trabajado más para ayudar al equipo a ganar títulos a final de temporada, "Hacía ejercicios en casa y para mí, era suficiente. No pensé que había que hacer más. Después de dos meses me di cuenta de que si debí hacer más. Cuando volví al campo, lo noté. El día que acabamos campeones dije: ‘No, no puedo hacer más, estoy acabado’. Mi cuerpo estaba sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada”.

Comparación entre Chelsea y Real Madrid

El ex delantero, también comparó el nivel de exigencia de los "Blues" con los "Blancos, asegurando que era mucho más fácil en el conjunto inglés, "El Chelsea es más familiar. En el Madrid, había que ganar. En el Chelsea, perdíamos y al día siguiente nos reíamos un poco en la ducha. Eso no pasaba en el Madrid. Cuando digo reír, digo algo así como que el partido ya estaba pasado y había que enfocarse en el siguiente partido. Nos reíamos y a ganar el siguiente. En Madrid es igual, pero no así".

"Es distinto. En equipos grandes cuando se pierde siempre hay un drama. En Madrid podrías sentir en el entreno que la gente no estaba del todo feliz si se perdía un partido”, detalló Hazard.