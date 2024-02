¿Falta de respeto? Este será el número de Kylian Mbappé en el Real Madrid

La directiva del Real Madrid comandada por Florentino Pérez quiere armar un equipo repletó de los mejores talentos de la actualidad, los cuales puedan dominar el fútbol europeo en los próximos años.

Por ello, la "Casa Blanca" busca poner la cereza del pastel, con la contratación de la principal figura de la Selección Francesa y del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien en las últimas semanas anunció su salida del club parisino, según diversos medios de comunicación.

Incluso, algunos aseguraron que el talentoso delantero ya firmó con Madrid para las próximas cinco-seis temporadas, terminando así, con el culebrón del mercado de fichajes de los últimos años.

Ahora bien, muchos aficionados merengues se están preguntando que número portará el máximo goleador de la historia del PSG, de confirmarse su llegada a la capital española. Actualmente, hay tres números sobre la mesa, el siete, diez y nueve, este último es el único que se encuentra libre dentro de la plantilla de esta campaña, sin embargo, no sería el elegido.

¿Habrá problemas en el vestuario?

Los diarios de España, están manifestando que Mbappé llevará el diez en la espalda, una decisión que confirmaría la posible no renovación del mediocampista croata, Luka Modrić, poniendo fin a su etapa con el equipo tras doce años defendiendo la camiseta blanca. No obstante, es importante mencionar que el centrocampista no ha definido su futuro y de mantenerse un curso más, podría producirse un choque bastante importante en el vestuario si deciden retirarle el dorsal para dárselo a "Kiki".

El mismo caso, pasa con Vinícius Júnior (actual 7 merengue), no es ningún secreto que el ídolo de Mbappé es Cristiano Ronaldo y estaría encantado de lucir su histórico número en el Madrid; el único problema es que el extremo brasileño se ganó dicho dorsal a pulso, por lo que, no hay forma de que quiera cambiarlo, a no ser que salga del equipo, un caso que no parece estar sobre la mesa.