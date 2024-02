¿Kylian Mbappé al Manchester City? Esto fue lo que dijo Pep Guardiola (+Video)

El pasado jueves 15 de febrero, una de las historias más seguidas por todos los fanáticos del mundo del fútbol en la historia de la ventana de transferencias llegó a su fin, luego de que Kylian Mbappé le comunicará al Paris Saint-Germain su decisión de abandonar el club al final de la presente temporada como “agente libre”.

No obstante, a pesar de haber anunciado la marcha de Kylian Mbappé del PSG al final de la presente temporada, no se dio a conocer cuál será el próximo equipo del artillero francés para la venidera temporada 2024/25 del fútbol europeo. El internacional con la selección francesa no ha ofrecido ni una sola pista al respecto de su destino para la próxima campaña.

Asimismo, son varios los clubes a los que el delantero francés ha sido fuertemente vinculado en los últimos días. A pesar de que varios medios españoles dan como oficial la llegada del artillero francés a las filas del Real Madrid, el Manchester City se mostró como uno de los posibles candidatos para hacerse con los servicios del capitán de la selección francesa.

Pep Guardiola y Kylian Mbappé

El director técnico de los ciudadanos, Pep Guardiola, compareció ante los medios de comunicación este lunes 19 de febrero, por la previa del enfrentamiento ante el Brentford el próximo martes 20 de febrero, encuentro correspondiente a la décimo octava (18°) jornada de la máxima división del fútbol inglés.

Al estratega español le preguntaron sobre la posible llegada del artillero francés del Paris Saint-Germain al primer equipo del combinado de Manchester, puesto que en los últimos días se dio a conocer en las redes sociales que agentes del Manchester City se reunieron con el entorno del jugador para llegar a un posible acuerdo entre las dos partes.

Guardiola evitó hablar sobre el tema, al responder de manera irónica sobre el posible fichaje estelar de la próxima temporada. "Es un muy buen jugador... Tiene futuro", respondió Guardiola al responder, provocando las risas de todos los presentes.