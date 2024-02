Entrenador de Pumas pide calma a sus jugadores previo al duelo ante Chivas de Guadalajara

Pumas UNAM vive un buen momento en el fútbol mexicano con seis partidos seguidos sin derrota y dos goleadas en los últimos tres encuentros, pero Gustavo Lema, entrenador, llamó a la calma y que no se les suba el momento a la cabeza a los jugadores.

“Los veo muy enchufados, muy comprometidos y sabiendo que esto es un proceso, así que no, no, no se te puede subir la espuma a la cabeza”, comentó.

Pumas derrotó 3-0 a Santos Laguna, uno de los peores equipos del torneo, y se metió en el segundo lugar de la tabla a un punto del Cruz Azul tras siete jornadas disputadas y mostrando un buen fútbol.

"Como hablamos al principio de temporada con una idea de club, con una idea que está trazado muy clarito el camino y estamos todos en el mismo barco", expuso Gustavo Lema, técnico auriazul.

Lema destacó que parte de su trabajo ha sido una continuación del trabajo que dejó Antonio Mohamed y que eso lo han entendido los jugadores que han reflejado en el campo las ideas del entrenador.

"Entonces esto es una continuidad y bueno, lo que pretendemos es seguir creciendo y después ver. Las cuentas se harán al final como siempre, así que estamos muy contentos, pero sabemos que no llegamos ni a la mitad del camino, así que vamos a seguir por ahí, que estamos todos metidos en lo mismo", afirmó.

El próximo sábado, los Universitarios se enfrentan a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron de Jalisco. Este duelo los puede llevar a la cima de la tabla de la Liga MX y buscarán extender el invicto.