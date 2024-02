¡Llegada agridulce! Kylian Mbappé y su primer gran problema en el Real Madrid

El pasado jueves 15 de febrero, una de las historias más seguidas por todos los fanáticos del mundo del fútbol en la historia de la ventana de transferencias llegó a su fin, luego de que Kylian Mbappé le comunicará al Paris Saint-Germain su decisión de abandonar el club al final de la presente temporada como “agente libre”.

Aunque ni el talento de Bondy, ni el combinado de la capital francesa, se han pronunciado públicamente al respecto, una de las fuentes más confiables en cuanto al mercado de transferencias se refiere, el periodista Fabrizio Romano, dio a conocer todos los detalles de la noticia en diversos comunicados en sus redes sociales.

No obstante, a pesar de haber anunciado la marcha de Kylian Mbappé del PSG al final de la presente temporada, no se dio a conocer cual será el próximo equipo del artillero francés para la venidera temporada 2024/25 del fútbol europeo. El internacional con la selección francesa no ha ofrecido ni una sola pista al respecto de su destino para la próxima campaña.

Sin embargo, el Real Madrid aparece como el máximo candidato para hacerse con los servicios del delantero galo para la próxima temporada. Asimismo, según indican medios españoles cercanos a la entidad capitalina, Florentino Pérez ya habría comunicado a sus jugadores la llegada de la estrella francesa, quien ya tiene su primer gran problema antes de su llegada al Real Madrid.

Mbappé y su disyuntiva en la capital española

En la primera y segunda división del fútbol español se sigue manteniendo una regla única en las cinco grandes ligas europeas, puesto que todos los jugadores del primer equipo (máximo 25 jugadores, incluyendo un máximo de tres porteros) deben usar un número entre 1 y 25, el cual deberán utilizar durante toda la temporada.

Kylian actualmente luce el número “7” en sus espaldas en el Paris Saint-Germain, dorsal que está ocupado por Vinicius Jr. y no piensa cederlo en el futuro cercano. De igual manera, por la situación reglamentaria en la liga española, Mbappé no podrá utilizar el número de su infancia, el cual utilizó en sus años en el Mónaco y en las primeras dos temporadas en el combinado capitalino: “29”.

El conjunto blanco tiene actualmente tan solo dos dorsales disponibles, el “9” y el “16”. Aunque todo apunta a que una estrella mundial como Kylian Mbappé no utilizaría el número 16 a sus espaldas, el “9” estaría reservado para Endrick.

Con estos problemas en la ecuación, también entraría la opción del legendario número “10”, el cual actualmente viste Luka Modric. El croata ya tiene poco protagonismo en el Real Madrid y todo parece indicar que la temporada que viene no vestirá de blanco lo que dejaría su dorsal libre.