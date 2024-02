La decisión de dejar en el banquillo a Kylian Mbappé no fue del PSG (+Detalles)

Cada día que pasa, salen nuevas informaciones de la “novela Mbappé”, el cual le confirmó hace unos días a la directiva del París Saint-Germain, que dejará el club a final de temporada tras seis años vistiendo la camiseta parisina.

Ante esto, todas las miradas estaban puestas en el compromiso entre PSG contra Nantes por la jornada 23 de la Ligue 1, para ver el recibimiento de la hinchada presente en el Stade de la Beaujoire hacia el capitán de la Selección Francesa; sin embargo, el futbolista sólo jugó los últimos 30 minutos del juego, consiguiendo anotar un gol desde el punto penal (provocado por él).

Esta sorpresiva decisión, a primera instancia se podría pensar que es un mandato del presidente, Nasser Al-Khelaïfi, así como ha pasado en temporadas anteriores con estrellas como Marco Verratti o Andrien Rabiot, con la finalidad de que renueven su contrato.

Pero este no es el caso, según el prestigioso periodista italiano, Fabrizio Romano, los responsables del conjunto francés no tenían idea de los planes del entrenador, Luis Enrique, para este compromiso y confirmó que no utilizarán ninguna medida para retener al talentoso atacante.

Por otro lado, el estratega español, aseguró que la decisión de dejar a Mbappé en el banquillo es para rotar al equipo, “Es muy sencillo y, a la vez, complicado. Hemos jugado partido de Champions hace dos días y para tener la energía necesaria para competir era importante dar minutos a jugadores que no habían jugado en Champions”.

No obstante, muchos aficionados creen que esta no será la última vez que veamos a la “tortuga” en el banco de suplentes en lo que resta de campaña y siguen esperando a que el propio jugador salga a confirmar su salida ante los medios de comunicación.