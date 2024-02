PSG tendría preparada esta sorpresa para Kylian Mbappé (+Video)

La novela parece estar cerca de llegar a su fin. Kylian Mbappé ha comunicado al Paris Saint-Germain (PSG) su decisión de no renovar su contrato y abandonar el club al final de la temporada. El jugador francés, que ha sido durante los últimos años la gran estrella del equipo parisino, se marchará sin rencores y con la vista puesta en el Real Madrid.

A diferencia de otras estrellas que han dejado el PSG en el pasado, como Lionel Messi o Neymar, Mbappé no se despedirá del club en malos términos. Según el diario L'Equipe, el jugador incluso habría recibido la bendición del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, quien no le guarda rencor por su decisión y ha dado su visto bueno a un homenaje en el Parque de los Príncipes para despedir al máximo goleador de la historia del club.

El periodista José Barroso informó en un periódico francés que Al-Khelaïfi desea un gran homenaje por su despedida. Algunos colegas le desearon suerte pero lamentaron su decisión, mientras que otros lo criticaron. A pesar de esto, el líder del club no se molestó por la salida de su jugador estrella y no planea reprochárselo. Se ha comunicado internamente que se realizará un homenaje especial para el máximo goleador del equipo. Por otro lado, Kylian ha asegurado al presidente y a los socios que seguirá esforzándose hasta el final de su contrato para añadir más títulos a su trayectoria.

A pesar de su decisión de marcharse, Mbappé ha asegurado que seguirá comprometido con el PSG hasta el final de su contrato. El jugador ha pronunciado un discurso tranquilizador ante el presidente y sus compañeros, en el que ha afirmado que "no escatimará esfuerzos" y "estará involucrado" en la lucha por los títulos hasta el último día.

Todo apunta a que el destino de Mbappé será el Real Madrid. El club blanco ha sido el gran pretendiente del jugador francés durante los últimos años y, aunque todavía no hay nada oficial, la prensa francesa da por hecho que Mbappé fichará por el Madrid este verano.

La decisión de Mbappé pone fin a un culebrón que ha durado meses. El jugador francés ya anunció el pasado verano que no renovaría su contrato con el PSG, pero finalmente decidió quedarse en París por una temporada más. Ahora, Mbappé parece decidido a dar el salto al Real Madrid y convertirse en uno de los jugadores más importantes del club blanco.

Reacciones al adiós de Mbappé

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha evitado hablar del posible fichaje de Mbappé, asegurando que el "tema del día" para el equipo era el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano. En la conclusión del encuentro, a Ancelotti le preguntaron sobre el Real Madrid no estar enfocado por lo que está sucediendo con Mbappé. "¿Cuándo no hemos estado enfocados? Siempre estamos enfocados, hoy también. No hay nada negativo que decirle a este equipo esta temporada".