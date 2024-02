¿Mejor que él?: Zinedine Zidane habla sobre lo que piensa de Bellingham

No cabe ningún tipo de duda de que Jude Bellingham se convirtió de forma inequívoca en el mejor fichaje de la temporada 2023-2024 en todo el fútbol europeo. El centrocampista ofensivo llegó pisando fuerte en el Real Madrid y en poco tiempo se ha convertido en un auténtico referente.

Lo hecho por Bellingham no ha pasado desapercibido por prácticamente nadie y el inglés es uno de los favoritos para quedarse con el balón de oro en caso de que el Real Madrid termine levantando la tan ansiada decimoquinta Champions League. Los números de Jude no engañan, pero es que su impacto no se resume a cifras.

En días recientes le preguntaron al mismísimo Zinedine Zidane sobre lo que pensaba sobre Bellingham y el francés fue claro: "Soy un gran admirador de Jude Bellingham. Es un jugador increíble, está haciendo cosas increíbles. Ahora queremos que gane trofeos con el Real Madrid. Esto es lo que le deseo".

Muchos insisten en que la forma de jugar que muestra el actual 5 del Madrid recuerda mucho a la de "Zizou", quién maravilló con su fútbol en el Santiago Bernabéu por muchos años y ahora parece que ya tiene un heredero a su altura. Aunque eso sí, muchos defienden que el poquito de magia que le falta a Bellingham la compensa con sus cifras irreales: Ya tiene 20 goles en poco más de media temporada.