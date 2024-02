Hazard rompe el silencio: Ataca al Real Madrid y exalta a Messi

Una de las grandes decepciones del Real Madrid en tiempos recientes fue el rendimiento del atacante belga Eden Hazard, jugador que llegó procedente del Chelsea a cambio de más de 100 millones de euros pero tras varias temporadas no pudo alcanzar ni siquiera los 10 goles con la camiseta blanca y finalmente terminó relegado al banquillo por varios entrenadores.

Hazard nunca se mostró cómodo durante su etapa en la ciudad de Madrid, así lo demuestran sus constantes lesiones que lo dejaron fuera de acción durante muchos partidos. Precisamente las lesiones fueron motivos de críticas por parte de la fanática blanca desde el primer día... Hazard llegó con sobrepeso en 2019 tras su gran Mundial de 2018 y tomó a muchos por sorpresa.

El Real Madrid finalmente se deshizo del belga y este decidió retirarse. Ahora, tras algo de tiempito en silencio, Hazard habla sobre como se sintió en el club blanco en una entrevista con L'Equipe: "Es un club un poco 'fanfarrón' y yo no soy así. No me gustaba cómo jugamos si lo comparamos con otros clubes".

Eden es consiente que sus hábitos no lo ayudaron a superar los malos momentos en España pero no sé arrepiente: "No estaba atento a lo que comía, pero tampoco comía una hamburguesa todos los días. No puedes hacer eso durante 16 años. No pensé que fuera importante. Soy hedonista, me gusta comer y beber con mis amigos. Hacer dieta es una tontería, no funciona. Si quieres jugar hasta los 40, entonces está bien, pero sabía que no sería así. Siempre tengo champán en mi nevera".

En referencia a lo que piensa sobre Lionel Messi, jugador por el que antes ha manifestado, Hazard hizo una interesante confesión: "Individualmente, Messi es quizás el único mejor a mí. Disfruté viendo el de Barcelona, pero menos hacia el final, pero es el mejor jugador de la historia. Cristiano es un jugador más grande que yo pero, en términos de fútbol puro, sinceramente, no lo creo".