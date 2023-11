Jennifer Hermoso revivió el "caso Rubiales" y esto denunció (+Declaraciones)

Jennifer Hermoso dio mucho de qué hablar luego de ganar el mundial femenino con España y desatar una polémica por el beso que recibió del expresidente de la federación, Luis Rubiales. Todo parecía que el tema estaba cerrado, sin embargo, la jugadora volvió a revivir lo ocurrido y denunció ataques recibidos.

En unas declaraciones para el medio GQ España, la delantera del Pachuca señaló que, tras esos hechos con el exmandatario español, ha recibido amenazas. "Es algo a lo que no te acostumbras nunca", dijo.

Hermoso también admitió que ha tenido que estar en manos de especialistas para tratar lo que generó toda esa polémica : "Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años" .

"Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol", agregó la española.

Distancias entre fútbol masculino y femenino

La campeona del mundo en la entrevista comparó la realidad económica del fútbol femenino con la actualidad del masculino y las comparaciones en cuanto a lo que ganan unos y otros.

"Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino. Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo", sentenció la delantera.

La jugadora también manifestó que las imágenes del beso con Rubiales no fueron unos hechos premeditados ni provocados por ella.